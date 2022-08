Ambrosini e la Champions per le italiane: “Tre le squadre da evitare ai gironi”

La nuova Champions League alle porte con il sorteggio dei gironi per questa stagione 2022-23 che si terrà questa sera. Uno che conosce molto bene la competizione come Massimo Ambrosini ha voluto dire la sua a Il Mattino a proposito del cammino delle italiane con tanto di squadre da evitare nel raggruppamento ed eventualmente andato avanti nel torneo.

"Mi aspetto qualcosa in più dalle milanesi perché devono confermarsi e migliorarsi grazie all'aggiunta di qualche convinzione in più", ha detto Ambrosini parlando di Milan e Inter inserite rispettivamente in prima e terza fascia. "La Juve, invece, resta un grande punto interrogativo sia per il campionato che la Champions. Ha la caratura, l'esperienza e la personalità per poter dire la sua".