L'ex centrocampista del Diavolo ha spiegato cosa dovranno fare i senatori della squadra per cercare di compensare l'assenza dell'italiano: "Chi è rimasto, penso a Theo, Tomori, Maignan, dovrà dividersi un pezzettino del cuore che metteva Sandro. Senza Maldini, poi, il Milan ha perso parte dell’anima anche fuori dal campo: per Pioli aumenteranno le responsabilità, dovrà gestire più ruoli tutti insieme. Non sarà facile".