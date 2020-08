Amelia, cuore amaranto: “Se chiamasse il Livorno non potrei dire di no…”

Marco Amelia non si nasconde e ammette che sarebbe difficile dire di no al “suo” Livorno Parlando a Il Tirreno l’ex storico portiere anche della Nazionale, e adesso allenatore della Vastese, ha ammesso di poter pensare ad un futuro come mister della società toscana.

Amelia: “Non potrei dire no al Livorno”

“Io sono solo spettatore delle vicende societarie del Livorno, spettatore interessato in quanto tifoso”, ha ammesso Amelia parlando della società amaranto retrocessa in Serie C in questa stagione. “Ci sono imprenditori che hanno parlato con il presidente Spinelli e che vorrebbero affidarmi la gestione tecnica, ma le due cose sono scisse. Non entro nel merito delle trattative, perché questi aspetti non riguardano le mie competenze. Ma è chiaro che sono un allenatore che sta valutando tutta una serie di offerte e che sta dialogando con vari club. Una chiamata del Livorno? Non posso dire no a questa piazza, e se arrivasse una chiamata la ascolterei. Verrei anche con un altro proprietario a patto che sia serio”.

