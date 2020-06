Amelia difende Balotelli: “Un ragazzo d’oro ma un talento sprecato”

Marco Amelia sta con Mario Balotelli. L’ex portiere anche del Milan ha parlato delle recenti vicende che hanno visto protagonista il bomber italiano del Brescia. Super Mario è destinato alla separazione con le Rondinelle non senza polemiche.

TALENTO SPRECATO – “Quando pensi di avere ragione devi comunque fare in modo di far vedere a tutti che sei dalla parte buona. Sicuramente Mario ha sbagliato in qualcosa, ma si porta dietro tanti errori. E il messaggio che passa è che Mario sbaglia e che continua a sbagliare. Quando si parla di lui tutto viene amplificato. Purtroppo ho paura che prima o poi l’occasione non gliela darà più nessuno. Balotelli è un ragazzo d’oro. Aveva e ha qualità incredibili. Secondo me è un talento sprecato. A me dispiace per lui, perché so quanta voglia abbia di dimostrare di essere un calciatore importante. Ma l’attuale realtà delle cose è che se qualcuno parla di lui è difficile sentirne parlare bene”.