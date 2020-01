Otto vittorie, sei pareggi e sette sconfitte. Questo lo score di Marco Amelia nella sua avventura al Vastese. Un rendimento che non lo ha salvato dall’esonero avvenuto oggi. La società militante nel girone F della Serie D ha preferito cambiare guida tecnica, rimuovendo dal suo incarico l’ex portiere campione del mondo nel 2006. Al suo posto arriva Massimo Silva, allenatore con passato in piazze importanti come Ascoli, Frosinone, Taranto e Grosseto.