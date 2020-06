Amelia ricorda: “Pensavo al ritiro poi Mourinho mi ha chiamato al Chelsea…”

Marco Amelia si racconta e lo fa nel corso di una diretta streaming in cui parla della scelta di lasciare il calcio. Una decisione che era stata presa da tempo con il chiaro obiettivo di diventare allenatore. Ma l’ex portiere non aveva fatto i conti con… José Mourinho.

VOLEVO RITIRARMI MA… – “Un momento indimenticabile è stata la chiamata con Mourinho quando era al Chelsea. Io avevo già pensato al ritiro, ai miei ultimi anni e magari ad iniziare a studiare come fare l’allenatore. E andare lì è stato unico. Per me il Chelsea è stata un’occasione. Intanto per confrontarmi con una squadra piena di campioni. Far vedere che c’ero. E poi di vivere ogni giorno un allenatore che era in quel momento tra i migliori. Capire come si creano le condizioni per vincere. Quella per me è stata scuola. Vivere certe esperienze, ed essere rimasto legato a lui è qualcosa di speciale davvero così come tutte le esperienze vissute con i migliori allenatori. Da Lippi al Mondiale, Allegri, Donadoni, Prandelli, Gasperini e Delio Rossi”. Infine, ancora sul Chelsea: “Credo possa tornare a competere con le big di Premier League. Hanno i mezzi per farlo”.

