Amichevoli di Serie A, live le partite in programma oggi: tris Sampdoria, in campo tutte le altre

La Serie A scende in campo per le amichevoli pre stagionali. Non solo la ICC, anche tante altre squadre impegnate per preparare il prossimo campionato 2019-20. Ci sono le genovesi con la Sampdoria in campo il Real Vicenza e il Grifone contro il Lione. Ma spazio anche a Bologna-Bolzano, Fiorentina-Benevento, Verona-Union Feltre, Lecce-Gherdeina e Udinese-Ravenna.

ItaSportPress.it seguirà LIVE le partite:

Sampdoria-Real Vicenza 3-0 (16′ st Ramirez, 20′ stPraet, 30′ st Ramirez (r)) Gara 1

La Sampdoria di Di Francesco scenderà in campo per un secondo match con una formazione diversa.

Sampdoria-Real Vicenza 0-0 in corso Gara 2

Bologna-Bolzano 3-0 in corso

Fiorentina B-Benevento 0-0 in corso

Verona-Union Feltre 2-0 (13′ Zaccagni)



Lecce-Gherdeina 4-0 (22′ Felici, 30′ La Mantia, 34′ Lapadula, 38′ La Mantia)

Roma-Trastevere 2-0 (Dzeko)

Udinese-Ravenna, ore 18.30

Lione-Genoa, ore 19.00