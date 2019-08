Amichevoli Serie A, le gare di oggi: live Cagliari, Bologna, Parma, Roma, Lazio, Udinese, Samp e Fiorentina

La stagione di Serie A è ormai alle porte. Le squadre si preparano al nuovo campionato. Tanti i club impegnati in diverse amichevoli per mettere minuti importanti sulle gambe. Oggi scenderanno in campo Cagliari, Bologna, Parma, Lazio, Roma, Udinese, Sampdoria e Fiorentina.

ItaSportPress.it seguirà live i match:

Friburgo – Cagliari, ore 14,30 gara 1

Augusta – Bologna, ore 15,30

Burnley – Parma, ore 16,00

Paderborn – Lazio, ore 16,00

Friburgo – Cagliari, ore 17,00 gara 2

Lille – Roma, ore 18,00

Cjarlins Muzane – Udinese, ore 18,00

Monaco – Sampdoria, ore 19,30

Livorno – Fiorentina, ore 21,00