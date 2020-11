Amico intimo di Maradona: “Lo facevano ubriacare per non fargli vedere le sue figlie”

La morte di Diego Maradona ha generato uno sconvolgimento globale e soprattutto familiare. Mariano Israelit, amico intimo di Diego, ha reso dichiarazioni scioccanti: “Maradona veniva fatto ubriacare anche quando non voleva bere alcol per non fargli vedere le sue figlie. Ricordo quando Diego stava bevendo una soda, ma nel frattempo gli offrivano birra, vino e alcol. C’era un ragazzo di nome Charly (legato a Rocío Oliva) che era colui che gli dava da bere queste bevande e Diego si ubriacava rinviando la visita delle figlie. Non voleva farsi trovare in casa in quello stato e preferiva rinviare l’appuntamento. Ricordo che alla terza birra, Diego balbettava. Gli veniva spento il cellulare e andava a dormire. E le figlie Dalma e Gianina non riuscivano a vederlo”. Israelit era diventato amico di Diego Maradona da quando l’ex calciatore si era trasferito a Cuba. Ha vissuto per quattro anni con il Diez e da allora hanno stretto una lunga amicizia.