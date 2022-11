Amoroso: “In questa Serie A farei 44 gol. E quel record…”

L'ex storico attaccante anche di Udinese, Parma e Milan in Italia, ha parlato del suo passato da giocatore facendo un confronto con l'attualità.

Intervista a GOALe precisamente al POPCAST, format di GOAL Italia su Twitch, per Marcio Amoroso, storico ex attaccante con un passato in Serie A con le maglie di Udinese, Parma e Milan. Il brasiliano ha parlato di diversi temi soffermandosi anche su alcuni paragoni tra il "suo" calcio e quello attuale.