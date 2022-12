Amrabat, il Mondiale è d’oro: valore raddoppiato. E il mercato…

Il calciatore marocchino tra i migliori del torneo mondiale in Qatar.

Redazione ITASportPress

Sofyan Amrabat è stato senza dubbio uno dei migliori giocatori del Mondiale in Qatar, del Marocco e in generale. Ecco perchè si sente sempre più con insistenza parlare di lui anche in chiave mercato.

C'è un dato importante, però, che va sottolineato. Il centrocampista non è più solo quello visto fino ad oggi alla Fiorentina ma molto di più. Almeno in termini di valore. Infatti, il torno in Qatar gli ha permesso di aumentare il proprio valore dai 15-20 milioni prima della Coppa del Mondo all'attuale valutazione non inferiore a 30-35 milioni.

Numeri davvero importanti con un valore quasi raddoppiato che, va detto, non fa ancora troppa paura, soprattutto ai club inglesi che osservano. La Fiorentina vorrebbe sfruttare l'opzione di rinnovo fino al 2025 per potersi garantire le prestazioni del giocatore ancora a lungo ma soprattutto per avere una posizione di forza in eventuali trattative con altre società. Sul giocatore si parla di un interesse del Liverpool ma anche del Tottenham. Staremo a vedere.