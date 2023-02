Ancelotti ancora re: il Real batte l’Al Hilal e conquista il Mondiale per club

Rispettando il pronostico il Real Madrid ha conquistato il Mondiale per club battendo in finale l'Al Hilal con il punteggio di 5-3. Una gara che non è mai stata in discussione per la differenza di valori tecnici tra le due squadre. Per il Real Madrid è il quinto trofeo iridato dal 2005 ovvero da quando il Mondiale ha preso il posto della Coppa Intercontinentale vinta tre volte dai capitolini. Una coppa che arricchisce l'immensa bacheca del club spagnolo. Avvio positivo del Real nello stadio di Rabat in Marocco che la sblocca subito con Vinicius, poco dopo il raddoppio di Valverde. Reagisce l'Al Hilal al 26' con Marega. Nella ripresa subito in rete Benzema e Valverde, ma risponde Vietto per il 4-2, poco dopo il 5-2 di Vinicius e il 5-3 di Vietto. Gara piacevole con la squadra di Ramon Diaz che non ha voluto recitare il ruolo della comparsa ma ha cercato con le proprie armi di far male ai galattici. Per Ancelotti è il terzo Mondiale per club da allenatore più due vinti da calciatore.