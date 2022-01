Ancelotti, che succede? Patentino da allenatore scaduto: deve fare corsi obbligatori

Il mister potrebbe avere problemi a guidare il Real Madrid nei prossimi giorni

Potrebbe esserci un piccolo grande problema per Carlo Ancelotti , attuale mister del Real Madrid . Come riportato da Goal, che cita il Corriere dello Sport, infatti, il patentino da allenatore del tecnico di Reggiolo sarebbe scaduto il 31 dicembre 2021 e per poter continuare ad allenare, il manager dei Blancos dovrà rimettersi a seguire dei corsi obbligatori.

Da quanto si apprende, la Federcalcio spagnola avrebbe comunicato ad Ancelotti che intercorrerà con l'Uefa per 'smorzare' tale situazione che ha dell'assurdo vista la lunga e vincente carriera del tecnico. Il tecnico italiano vanta oltre 1200 panchine in carriera e un palmares in grado di far impallidire chiunque. Ben 21 titoli tra cui 3 Champions League con Milan e Real Madrid e una Liga spagnola 2021-22 che, salvo sorprese, sembra oramai essere già in bacheca per i Blancos e per lo stesso mister.