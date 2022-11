Ancelotti: “Dopo 1200 panchine sento ancora malessere fisico prima di una partita”

"È meglio vincere giocando male. Per avere successo, è invece meglio avere grandi giocatori e un allenatore scarso. Con giocatori scarsi non vinci", ha detto il mister di Reggiolo con grande serenità e modestia.

"Cosa si prova prima delle gare? Quello che provo prima di una partita è uno stato di malessere fisico, con aumento della sudorazione e del battito. Ho fatto 1200 panchine e mi succede tutte le volte. Questa preoccupazione e questi pensieri negativi arrivano, però tutto passa quando inizia la partita", ha ammesso Ancelotti. "Godermi la partita? Dalla panchina mai. Sul 3-0 non sei sempre super tranquillo o super sereno. Davide (il figlio, suo vice ndr) a volte mi dice di stare tranquillo sul 3-0, ma io no. Sul 3-0 è successo il finimondo in una finale del 2005 (Milan-Liverpool di Champions ndr). Momenti di tranquillità sulla panchina non ci sono".