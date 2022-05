Ancelotti: “Dopo il Real Madrid forse smetto”

Le confessioni del mister di Reggiolo

"FORSE SMETTO" - "Dopo il Real sì, probabilmente smetto. Se il club mi tiene qui per dieci anni, allenerò per dieci anni. Ma mi piacerebbe stare con i miei nipoti, andare in vacanza con mia moglie, ci sono tante cose da fare che ho tralasciato e che mi piacerebbe fare", ha ammesso Ancelotti che quindi non mette subito la parola fine alla sua carriera. "Mi piacerebbe andare in tanti posti in cui non sono mai stato. Non sono mai stato in Australia. Non sono mai stato a Rio de Janeiro. Andare a trovare mia sorella più spesso. Purtroppo non è che si può fare tutto, quindi il giorno in cui smetterò avrò tutte queste cose da fare".