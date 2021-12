Ancelotti e il Pallone d’Oro: “Spero l’anno prossimo lo vinca uno del Real Madrid”

Il commento del mister dei Blancos

Il Pallone d'Oro 2021 è stato vinto da Lionel Messi, eppure tra gli addetti ai lavori c'è tanta polemica per l'assegnazione del trofeo che sarebbe potuto andare ad un altro calciatore, Robert Lewandowski su tutti. A tal proposito si è espresso anche Carlo Ancelotti che, come si legge sul sito ufficiale del Real Madrid , ha preferito non prendere una posizione netta anche se ha sostenutodi dover rispettare comunque ciò che rappresente La Pulce.

PREMIO - "Dobbiamo dare un valore equo a questa classifica. Messi ha vinto ed è ancora un grande giocatore. I premi individuali sono importanti per i giocatori e motivano. Ma se non si vincono, non succede nulla. Spero che l'anno prossimo possa vincere un giocatore del Real. Benzema ha fatto una grande stagione ed è arrivato quarto. Avrà la motivazione per allenarsi e giocare bene per arrivare primo il prossimo anno", ha detto Ancelotti. "Vinicius ha le qualità per lottare un giorno per vincere questo premio. Abbiamo avuto Benzema , Modrić o Courtois e la squadra del Real Madrid ha delle opzioni. E' difficile per un portiere vincere il Pallone d'Oro , ma ha un livello alto per questo”.