Ancelotti e lo strapotere economico della Premier League: “Non so quando finirà”

Ha vinto campionato e Champions League battendo anche squadre inglesi ma è proprio di loro e del campionato di Premier League in generale che Carlo Ancelotti , tecnico del Real Madrid , ha parlato in conferenza stampa a margine della gara odierna dei suoi Blancos contro il Betis.

Il mister di Reggiolo, a calciomercato concluso, ha detto la sua sulla differenza di potenziale economico tra i vari campionato con quello inglese decisamente avanti rispetto agli altri come confermato anche da questa ultima sessione estiva di trattative: "Lo strapotere della Premier League? Non so quando finirà. L'obiettivo di tutti i campionati, non solo quello spagnolo, è di avvicinarsi a loro migliorando la qualità del gioco, l'atmosfera, i nuovi stadi, senza violenza. La Premier ha fatto molta strada con la vendita dei diritti televisivi, ha battuto le altre leghe, c'è un bel clima e gli stadi sempre pieni", ha ammesso Ancelotti che è stato protagonista in prima persona di una "perdita" eccellente nella sua squadra. Casemiro, infatti, è passato dai Blancos al Manchester United poche settimane fa.