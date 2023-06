Ancelotti: “Ecco cosa ho imparato a Madrid”. Poi stoccata al Var e a Cardinale

Si parte da un ragionamento sulle tante contraddizioni del calcio tra razzismo, violenza, arbitri, var, finanza, algoritmi, passioni. "Il calcio sta vivendo tra e con troppi problemi, non so se sia in involuzione o evoluzione. Per fortuna prevale il gioco, c’è la partita ma anche dentro questa aumentano le questioni. La tecnologia avrebbe dovuto agevolare il gioco e le sue regole, giusto per il fuorigioco e per la gol-technology. Il var ha tolto il potere esclusivo all’arbitro, prendendo decisioni non in linea con lo spirito e la realtà effettiva del gioco. Il fallo di mano, ad esempio. Non c’è oggettività ma decisioni personali. Il var è male utilizzato, anzi è troppo utilizzato".