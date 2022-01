Ancelotti ha fiducia nell’Italia: “Mancini ci porterà al Mondiale”

Real Madrid, Serie A e Nazionale, il mister di Reggiolo parla a tuttotondo

Redazione ITASportPress

Ha iniziato il 2022 con una sconfitta in Liga col suo Real Madrid contro il Getafe, ma Carlo Ancelotti non fa drammi e a Il Messaggero parla con fiducia a 360° affrontando diverse tematiche legate all'attualità calcistica del suo club e non solo.

REAL - "La sconfitta contro il Getafe? Abbiamo perso per una serie di motivi: Covid, infortuni e acciacchi, ma la squadra è solida e siamo riusciti a fare una lunga serie di 10 vittorie prima. Quindi la liquido così questa sconfitta: eravamo in vacanza", ha detto Ancelotti sul momento dei Blancos.

SERIEA - Qualche parola anche sulla Serie A ed in particolare sulla corsa allo scudetto: "L'Inter è la favorita per concedere il bis e ha anche superato il girone di Champions. Simone Inzaghi è in gamba e ha superato senza problemi le partenze in estate di Lukaku e Hakimi".

ITALIA - Una passaggio anche sulla Nazionale e sui playoff che l'Italia dovrà affrontare a marzo per andare al Mondiael: "Mancini ci porterà in Qatar. Ritrovarsi fuori per due volte di fila dal Mondiale sarebbe un brutto contraccolpo dopo il successo dell'Europeo".