Ancelotti: “I giocatori di oggi non hanno molta voglia di diventare allenatore”

Intervista a Universo Valdano per mister Carlo Ancelotti , allenatore del Real Madrid . Una bella chiacchierata con Jorge Valdano per il tecnico Blancos in vista della partita di questa sera contro il Manchester City, valida per la semifinale di ritorno di Champions League.

Particolare passaggio sul rapporto allenatore-tecnico con riferimento al cambio di Toni Kroos contro il Chelsea quando il tedesco non ha preso bene la scelta del manager di Reggiolo: "La rabbia di Kroos? Durante la mia ultima stagione al Milan, Capello mi mandava spesso in panchina o in tribuna, io mi arrabbiavo e lui mi diceva 'Quando sarai allenatore capirai'. Oggi in effetti capisco perfettamente. Penso che la grande differenza tra i giocatori di oggi e quelli dei miei tempi è che oggi chi è vicino al ritiro ha meno voglia di allenare. Magari vogliono restare nel mondo del pallone, ma magari come opinionista o direttore sportivo. Lo preferiscono. Ma non come tecnici...", ha detto Ancelotti.