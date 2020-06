Ancelotti, il rimpianto: “Avrei voluto allenare Messi e Totti”

Lunga ed interessante intervista rilasciata da Carlo Ancelotti, allenatore dell’Everton, ai microfoni del Guardian. Il mister, prossimo al big match e derby contro il Liverpool, si è soffermato su diversi temi relativi all’attualità del calcio, ma anche riguardanti la sua carriera. In modo particolare, Sir Carlo ha parlato di un rimpianto che lo accompagna da tempo: l’impossibilità di non aver allenato due miti come Lionel Messi e Francesco Totti.

DUE MOSTRI SACRI – Nella sua carriera da mister, Ancelotti ha avuto modo di essere compagno o guida tecnica di personaggi come Falcao, Bruno Conti, Cerezo, Gullit, Van Basten, Maldini, Baresi, Zidane, Pirlo, Nesta, Kakà, Ronaldinho, Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic e molti altri. Un bottino di leggende al quale mancano due nomi importanti: “Mi sarebbe piaciuto allenare Leo Messi, se non altro per poterlo confrontare con un altro fuoriclasse che ho allenato: Cristiano Ronaldo”, ha ammesso Ancelotti. “Sarei stato contento anche di avere avuto Totti in una mia squadra. Io ho iniziato nella Roma e sono stato ripagato con tanto affetto. Lui è un idolo lì e mi sarebbe piaciuto allenarlo”.

