Ancelotti: “Inter si gioca scudetto. Juventus perso certezze ma tornerà…”

Il mister italiano in vetta in Liga ha affrontato diversi temi

Redazione ITASportPress

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato a Radio 1 nel corso della trasmissione Radio Anch'Io di diversi temi caldi del calcio attuale. Dalla Liga, dove i blancos sono al comando dopo la vittoria nella notte contro il Valencia, alla Serie A e la Champions.

LIGA - "Primi in classifica? Siamo partiti bene. La squadra ha un ottimo spirito. Riusciamo a raddrizzare le partite con molto carattere. E anche ieri contro il Valencia ci siamo riusciti", ha detto Ancelotti. "Il Real Madrid è competitivo per me? Il Real è competitivo per la sua storia non per me (ride ndr)". "Se c'è un giocatore in Spagna che può emergere dopo l'addio prima di CR7 e poi di Messi? Ora sulla bocca di tutti c'è Vinicius che per fortuna gioca per noi al Real Madrid".

INTER - "Se ho visto una squadra che può vincere lo scudetto? Hanno tenuto la stessa struttura dello scorso anno. Hanno cambiato allenatore e alcuni giocatori importanti. Contro di noi ci ha messo in difficoltà. Penso possa competere per lo scudetto. Vedo il campionato italiano molto equilibrato con diverse squadre che stanno saltando fuori. Considerando anche che la Juventus ha qualche problema".

JUVENTUS - "Ha perso certezze e fa fatica a trovare un'identità e una continuità precisa. Nel calcio succede. Sono sicuro che la Juve salterà fuori e sarà una delle candidate a vincere nonostante la partenza non brillante".

MILAN - "Brahim Diaz sta facendo bene nel Milan? Sì lo sappiamo. Qui da noi semplicemente non aveva spazio perché c'è tantissima concorrenza. Siamo contenti che stia facendo bene al Milan".

ROMA - "Mourinho ha trovato una piazza ideale per lui. Quando è arrivato ho subito pensato sarebbe stata una piazza perfetta per lui e lo sarà".

NAPOLI - "Penso Spalletti sia un grande allenatore e con il Napoli può togliersi soddisfazioni. Io ho conosciuto la piazza di Napoli e penso adesso ci siano due persone oneste (Spalletti e De Laurentiis ndr) e potranno fare bene insieme. Se può vincere non lo so, ma può competere".

GIOVANI - "Ultimamente si sta investendo di più sui giovani. In tutti i campionati ora c'è una tendenza in questo senso. Per quello che mi riguarda questi giovani stanno facendo bene. Diciamo che i problemi economici hanno portato ad investire sui giovani". "Ora i giovani vogliono giocare subito? Difficile gestire i ragazzi. Vogliono giocare ed essere titolari. Penso sia difficile per un giovane capire che è importante la qualità del tempo che si gioca e non la quantità. Anche da me al Real spingo molto su questo tasto per farlo capire".

CHAMPIONS - "Squadre inglesi fanno meglio? Penso che sia un discorso di intensità. Anche in Spagna da noi si è parlato di questo nell'ultimo turno siamo stati gli unici se non sbaglio a vincere in Champions. Si tratta proprio di intensità". E ancora: "Le favorite? Non credo ci saranno grosse sorprese, come sempre. Al momento le squadre maggiormente accreditate sono le inglese. Poi a marzo si vedrà".

CALENDARIO - "Troppi impegni e un Mondiale che arriva e fermerà i campionati? Purtroppo è un problema serio. Un calendario intasato. La pandemia ha intasato tutto. Penso sia un calendario da rivedere. Alcune partite hanno poco senso. Fifa e Uefa dovrebbero vedere le cose ma mi sembra che non abbiano troppo feeling ora ma una soluzione deve essere trovata".

SUPERLEGA - "Il giorno che parlerò di politica smetterò col calcio", ha chiosato Ancelotti sul tema.

FUTURO - "Il sogno è allenare la Roma? Eh eh, non lo so. Spero che la Roma vinca con Mourinho e spero anche che lo faccia il Milan. Del mio futuro adesso non lo so. Per me è come una luna di miele al Real e spero di restare a lungo".

CAMBIO ALLENATORE - "Tudor al Verona e Mazzarri al Cagliari hanno battuto e fermato Roma e Lazio? Il cambio allenatore risveglia le squadre. Ora entreranno meglio nella testa dei giocatori e metteranno del loro".