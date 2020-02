Ancelotti: “Io rigenerato? Non ne avevo bisogno. Via da Napoli scelta giusta per entrambi”

Intervenuto ai microfoni di Radio Anch’Io Sport in onda sulle frequenze di Radio 1 Rai, Carlo Ancelotti, allenatore dell’Everton ed ex Napoli, ha commentato i temi caldi del calcio nostrano e non solo. Ecco le sue parole:

IN PREMIER – “Rigenerato dall’Inghilterra? Non aveva bisogno di essere rigenerato. Stavo bene anche a Napoli. Direi che andare via è stata una scelta giusta. Vado meglio io e va meglio anche il Napoli. Non sono qui per parlare del Napoli: sono contento che si sia ripresa e basta. Ho conosciuto tante persone e sono felice. Napoli è sempre lì che mi aspetta per le vacanze”. “Il Liverpool? Sta facendo qualcosa di straordinario. Credo che la differenza con la Serie A sia proprio che il Liverpool sta facendo qualcosa di unico. Ma per il campionato italiano sia un bene che le cose siano così dopo tanto tempo”.

SERIE A – “L’equilibrio colpa della Juventus? Credo che sia dovuto a squadra come Lazio e Inter che stanno facendo bene. Forse la Juventus ha lasciato qualche punto anche a causa del cambio allenatore”. “Eriksen? Credo diventerà titolare nell’Inter. Ha sicuramente bisogno di tempo per adattarsi come ha detto Conte”. “Lo scudetto alla Lazio sarebbe una sorpresa? Credo che rispetto alla Lazio del passato sia qualitativamente meno forte, ma hanno la forza di conoscersi bene e giocare insieme da tanto. Poi c’è Immobile in stato di grazia. Credo che potrebbe davvero essere una sorpresa”.

TIFOSI E SARRI – “Sono dettagli nella vita di un tecnico. Il fatto di essere amati dai tifosi è relativo. Vedremo cosa farà in Champions. Klopp dice che la Juventus è tra le favorite. Credo che Sarri il suo lavoro lo stia facendo. Di più è difficile chiedergli”.

VAR – “Io credo si debba continuare così. Il VAR ha risolto tanti problemi, anche se qualcosa c’è ancora. Rimane il dubbio su chi decide. In Inghilterra fanno una cosa interessante: decide il VAR. Secondo me è sbagliato. Infatti io non sono d’accordo. Il challenge? Non so cosa dire. Perché un allenatore dovrebbe avere un altro assistente. Bisognerebbe stare attenti al suo utilizzo. Non sono convintissimo”.