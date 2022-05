Ancelotti modesto: “Io il migliore d’Europa? Lo dicano gli altri…”

Il tecnico del Real Madrid si prende i complimenti ma non si autogiudica

Il mister di Reggiolo ha risposto in modo molto onesto e altrettanto modesto nel corso della conferenza post gara: "Difficile rispondere a questa domanda. Come ho detto, non mi piace darmi dei voti", ha detto Ancelotti. "Voglio che siano gli altri a darmi dei voti. Sono in un momento felice della mia carriera e spero che possa continuare a lungo. Abbiamo un obiettivo chiaro e difficile ma daremo tutto per centrarlo. In Europa ci sono tanti bravi allenatori".