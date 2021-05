Ancelotti: “Mourinho colpo da maestro. Superlega non mi sta bene. Su CR7…”

Il mister dell'Everton su diversi temi dell'attualità calcistica europea

Interessante intervista rilasciata da Carlo Ancelotti , allenatore dell'Everton, al Corriere dello Sport. Tanti temi affrontati dal tecnico di Reggiolo: dal ritorno in Serie A di Mourinho fino al caos generatosi per la Superlega. Poi uno sguardo a Cristiano Ronaldo e al mercato della sua squadra.

Sulla Superlega: "Non mi sta bene quando il business uccide il merito sportivo. Bisogna essere duri con chi fa i debiti e più duri con chi non li ripiana. Sono contro chi non paga gli stipendi, chi spende molto più di quello che incassa. Se il proprietario di un club vuol mettere soldi suoi per aggiustare i conti della società, deve essere lasciato libero di intervenire: è tutto denaro che entra nel circuito".