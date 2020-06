Ancelotti nei guai: accusato di evasione fiscale in Spagna

Guai in vista per Carlo Ancelotti. L’allenatore dell’Everton sarebbe accusato di frode fiscale in Spagna. Secondo Cadena Cope contro il mister di Reggiolo sarebbe stato aperto un procedimento dalle autorità spagnole, relativo al periodo in cui allenava il Real Madrid.

Ancelotti: le cifre della presunta frode

Stando a quanto si apprende dai media iberici, contro l’allenatore dell’Everton è stato aperto un procedimento per una presunta evasione fiscale: le autorità madrilene accusano Ancelotti di un mancato pagamento allo Stato per una cifra pari a poco più di 1 milione di euro relativamente al biennnio 2014-2015 quando il mister era alla guida del Real Madrid. Prima di Carletto, erano stati tanti i giocatori o allenatori accusati e ritenuti colpevoli di reati simili. Anche Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Alla fine i due campioni avevano patteggiato e pagato quando dovevano. Come si comporterà il mister italiano?

LE NEWS DI GOSSIP QUI