Ancelotti: “No a VAR a chiamata. Sì al tempo effettivo perché…”

Le parole del tecnico del Real Madrid

Intervenuto a margine de "Il Calcio che l'Italia si merita", organizzato dal Corriere dello Sport , Carlo Ancelotti ha avuto modo di parlare di diversi temi legati all'attualità del calcio italiano e non solo. In modo particolare il tecnico del Real Madrid si è soffermato sui possibili miglioramenti del mondo del pallone

Sul calcio italiano: "Credo che il calcio italiano debba cercare un miglioramento dello spettacolo che propone. Non è attrattivo per diverse ragioni: c'è l'aspetto tecnico, nel senso che mancano figure di riferimento in una generazione di calciatori che ha avuto difficoltà a esprimere grandi campioni dopo il mondiale 2006, dove c'erano i vari Totti, Del Piero, Pirlo, Gattuso. L'Italia ha faticato a trovare una generazione di nuovi talenti, poi è vero che è arrivato il successo insperato agli Europei, ma la qualità individuale dei giocatori italiani in questo momento non è quella di 15 anni fa", ha detto Ancelotti .

Sui miglioramenti possibili: "VAR a chiamata? Non penso che sia positivo. Il VAR è positivo, va migliorato: è nato come strumento per l'arbitro per cercare di evitare errori ovvii e grossolani. Non può intervenire su tutti i contatti in area, la decisione spetta all'arbitro".