Ancelotti: “Noi allenatori teste di c***o. Champions? La nuova formula può aiutare la Juventus”

Carlo Ancelotti si racconta al Corriere dello Sport e lo fa senza peli sulla lingua. Dal calcio post lockdown fino alla Champions League con Juventus e Napoli impegnate negli ottavi e poi, forse, con la nuova formula della Final Eight. Il tecnico di Reggiolo, ora allenatore dell’Everton, è stato piuttosto chiaro su tutti i temi affrontati con tanto di autocritica alla classe allenatori: “​La pandemia, i suoi effetti sul calcio, gli stadi vuoti e il volume dei microfoni tenuto bello alto hanno rivelato la vera natura di noi allenatori. Siamo delle teste di cazzo“.

Ancelotti: “La Juventus può avere un vantaggio con la formula della Final Eight”

“Cosa serve per vincere la Champions? Incoscienza, fortuna e coraggio”, ha esordito Ancelotti che della competizione è un vero esperto avendone ben 5 in bacheca. “Nel 2003 passammo i quarti battendo l’Ajax all’ultimo secondo e ci furono i due pari con l’Inter, 0-0 e 1-1. Come disse Joseph Conrad, ‘It is the mark of an inexperienced man not to believe in luck’, ‘è il marchio dell’inesperto non credere nella fortuna”.

E sulle italiane: “Champions ossessione della Juvnetus? Un’ossessione, ma anche una fortissima motivazione. Le due cose viaggiano insieme. La Champions viene vissuta dal club come un notevolissimo investimento non solo emotivo. Io penso che quando si raggiunge una finale si sia già fatto il massimo, il resto è nelle mani di Dio. Però secondo me l’imprevedibilità della Final Eight può rivelarsi un vantaggio per i bianconeri. Decisione in partita unica, tante finali, non una soltanto“.

