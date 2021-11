Ancelotti: “Non credo allenerei una Nazionale perché…”

Il tecnico del Real Madrid protagonista di un bel dialogo con Faustino Asprilla per ESPN

Interessante intervista a ESPN da parte di Carlo Ancelotti che per l'occasione ha incontrato Faustino Asprilla rispondendo ad alcune domande sull'attualità calcistica tra club e nazionali.

L'attuale mister del Real Madrid ha avuto modo di parlare di alcuni calciatori colombiani da lui allenati, ma non solo: "Benzema merita il Pallone d'Oro? Sicuramente se lo gioca con altri campioni come Lewandowski. Lui segna e continua a farlo. Noi al Real siamo molto contenti per lui".

Da un calciatore del presente ad uno del passato: "James Rodriguez? Non so se abbiamo fatto bene ad andare in Qatar. Per lui era importante giocare e mostrare le sue qualità. L'importante è che sia felice".

A proposito di colombiani: "Falcao al Rayo Vallecano? Lo vedo bene. Lui è un calciatore forte ed è in ottime condizioni fisiche e mentali".

Una passaggio anche sul Carlo Ancelotti allenatore: "Se allenerei mai la Nazionale colombiana o quella italiana? Sinceramente non credo. Non so. Mi piace l'allenamento quotidiano. Ci devo pensare, ma non credo che allenerei una Nazionale".