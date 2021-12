Ancelotti ‘riveste’ i panni del calciatore: “Mi sarebbe piaciuto essere come…”

Il mister ha commentato chi gli sarebbe piaciuto essere nella sua carriera da giocatore

Vola il Real Madrid in Liga con il successo sulla Real Sociedad che permette alla squadra di Carlo Ancelotti di fare un primo vero allungo in Liga. Vinicius e Jovic hanno messo il timbro sulla vittoria dei Blancos che fa felice il mister.

CENTRAVANTI - "Beh, sicuramente nella mia carriera non ho fatto troppi gol", ha detto Ancelotti come riportato dal sito del Real Madrid. "Se avessi potuto scegliere, mi sarebbe piaciuto essere un attaccante. Uno come Benzema, Vinicius e Haaland. Centravanti che segnano molto. Proprio perché io in carriera non ho mai segnato tanti gol".