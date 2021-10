Anche Cristiano Ronaldo colpito da crisi carburante inglese: 7 ore di fila e niente benzina

Problemi di benzina nel Regno Unito e anche Cristiano Ronaldo ne paga le conseguenze

In Regno Unito sta vivendo una situazione delicata in merito alla crisi di carburante. Il Paese non ne ha abbastanza per rifornire l'intera popolazione e tra le persone colpite nessuna eccezione come testimoniato dalle immagini condivise dal Sun. Infatti, anche Cristiano Ronaldo, attaccante del Manchester United, sta subendo la stessa sorte dell'intera popolazione inglese.