Anche Vertonghen non ci sta dopo gol in fuorigioco di Mbappé: “Abolite questa regola”

Il difensore belga del Benfica si unisce alle lamentele per quanto accaduto in finale di Nations League

Jan Vertonghen, difensore della nazionale belga e del Benfica, ha voluto unirsi ai tanti pareri contrari alla regola che ha permesso alla Francia di realizzare il gol decisivo per vincere la finale di Nations League contro la Spagna. La rete di Mbappé, viziata da una iniziale partenza in netto fuorigioco, è stata resa possibile dalla leggera deviazione di Eric Garcia, difensore delle Furire Rosse, che ha tentato di intervenire per intercettare la sfera. Ma proprio l'intenzionalità, da regolamento, ha rimesso in gioco l'attaccante francese.