Anche Vinicius e Militao chiamano Mbappé, l’indizio social: “Speriamo venga”

Continuano le voci di mercato riguardo il trasferimento di Kylian Mbappé al RealMadrid. Nei giorni scorsi abbiamo parlato di una foto con Rodrygo, attaccante dei blancos, e di un altro indizio social che vede lo stesso attaccante francese posare con una maglia bianca camuffata. L'ultima invece è una trovata di alcuni calciatori del Real, come Vinicius e Eder Militao che in videochiamata pubblica hanno affermato: "Mbappé al Real? Speriamo venga (sorridono, ndr)". Ulteriore speculazione di come il numero 7 del Psg sia ben visto dallo spogliatoio blancos e che tutti non attendano altro che l'ufficialità.