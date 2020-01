Dopo Mihajlovic con Salvini, lo scatto di Zaytsev: “Sto con Bonaccini”

Dallo sport alla politica. Da una parte Sinisa Mihajlovic schieratosi apertamente con Matteo Salvini, dall’altra la pronta risposta del noto pallavolista Ivan Zaytsev che non ha fatto attendere il messaggio di supporto all’altra sponda.

Attraverso un post su Instagram, l’atleta italiano ha scritto: “Il mio Presidente”. Nella foto, appunto il pallavolista Zaytsev in compagnia di Stefano Bonaccini candidato alla poltrona di presidente dell’Emilia-Romagna per il Pd contro la rivale del centrodestra Lucia Borgonzoni sostenuta dalla Lega di Salvini. Lo sport e la politica si mescolano e generano tante reazioni sui social come mostrano i diversi commenti dei fan allo scatto di Zaytsev.