Ancora guai per Robinho: il governo brasiliano blocca la… fuga

Nuovi guai per l'ex calciatore brasiliano, con una pena da scontare

Il lupo perde il pelo, ma non il vizio. Nuovi guai all'orizzonte per Robinho, che stavolta dovrà fare i conti con il governo brasiliano. L'ex giocatore aveva ricevuto una condanna a 9 anni di carcere per violenza sessuale da parte della Corte di Giustizia italiana, ma, rifugiandosi nel suo paese ha evitato il carcere. La fuga prima o poi, però, ha una fine e proprio nella giornata odierna il momento è arrivato. All'ex Milan sarebbe stato recapitato un diktat e l'obbligo di consegnare il passaporto entro cinque giorni. A riportarlo è O Bola.