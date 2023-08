Ancora problemi per Ronaldinho: è stato accusato di truffa in Brasile

Ronaldinho nuovamente nella bufera: secondo la stampa brasiliana è stato accusato di truffa in Brasile per circa 61,2 milioni di dollari

Nuovi guai con la legge brasiliana per Ronaldinho. L'ex giocatore di Milan e Barcellona potrebbe finire di nuovo in prigione a causa di un'indagine su una delle sue società, la 18k Ronaldinho, accusata di frode finanziaria per circa 61,2 milioni di dollari. Così l'ex calciatore è stato chiamato a comparire davanti alla Commissione parlamentare della Camera dei Deputati entro la giornata di giovedì 24 agosto. Se non lo farà, vi sarà portato con la forza con l'intervento della Polizia. Ciò è quanto riportato dalla stampa brasiliana. Dal canto suo, Dinho fa sapere tramite i propri legali di non c'entrar nulla e che lo stesso si senta "vittima" della suddetta società.