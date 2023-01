Ancora un lutto nel mondo del calcio: è morto M’Bami ex Psg

Un nuovo lutto nel mondo del calcio a poche ore dall'addio a Gianluca Vialli. E' morto d'infarto in Francia, dove abitava, Modeste M'Bami ex centrocampista cresciuto nel Sedan, ma soprattutto calciatore del Paris Saint Germain dal 2003 al 2006. Successivamente si è trasferito all'Olympique Marsiglia, poi all'Almería. Tra il 2011 e il 2012 ha giocato in Cina e poi in Arabia Saudita all'Al-Ittihad. Nel 2014 il centrocampista ha giocato in Colombia nel Millonarios prima di tornare in Francia al Le Havre. Si è ritirato nel 2016.