Andrea Lazzari rivela: “Avevo seriamente pensato di lasciare il calcio e dedicarmi al surf”

Attualmente centrocampista del Vigor Senigallia, formazione di Eccellenza, l’ex Serie A Andrea Lazzari ha rivelato a Sky Sport un episodio particolare della propria carriera: “C’è stato un momento in cui mi ero promesso che avrei mollato tutto ed era dopo una vacanza fatta alle Barbados: amavo il surf, mi ero preso bene, lo avevo provato anzitutto a Fuerteventura, poi in Marocco. Lì ai Caraibi, invece, avevo iniziato a stare sulla tavola e a curvare e non volevo più smettere: per me si trattava di un sogno, soprattutto per me che vengo da Bergamo”.

Ma tutto è cambiato quando è arrivata la proposta proprio del Vigor Senigallia, squadra del Paese della moglie: “Mia moglie è di qui, abbiamo una bimba di cinque anni e abbiamo scelto di rimanere in zona. Pensavo di trovare inizialmente qualcosa in Serie C, quest’estate, o comunque nel professionismo, ma alla fine non sono arrivate richieste”. Lazzari è tornato anche sul mancato passaggio al Milan (Allegri, che lo aveva avuto a Cagliari, lo richiese per i rossoneri): “Chiesi a Cellino di lasciarmi andare, vista l’occasione che arriva una volta sola nella vita. Scoprii solo in un secondo momento che i rossoblù avevano chiesto troppo”.