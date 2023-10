“Andresti al Psg per 10 milioni di euro?” la risposta di Balotelli è esilarante

Continua a far parlare di sé Mario Balotelli, che di recente è tornato ad essere un giocatore dell'Adana Demirspor. L'attaccante è al centro della critica per le ultime dichiarazioni a Tv Play riguardo un suo possibile trasferimento al Psg. Nulla di vero, precisiamo, si tratta solo di un ipotesi con domanda: "Mario, se il Psg ti facesse un'offerta tu accetteresti?". La risposta dell'attaccante è in prima battuta netta e convinta: "No, non ci andrei mai. Come potrei giocare al Psg io che in carriera ho vestito la maglia delle rivali, Marsiglia e Nizza?". Fin qui tutto secondo la norma, con il bello della questione che arriva dopo quando a Super Maio viene chiesto: "E se ti offrissero 10 milioni di euro? e lui risponde: "In quel caso certo che ci andrei. Anche se mi chiama la squadra di Enock e mi dà 10 milioni vado a giocare con mio fratello. Porto rispetto a loro, però poverini hanno Enock che fa gli autogol... (Ride, ndr)".