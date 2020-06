Andy Cole: “Ronaldo un alieno, ma anche CR7 è al suo livello”

Gli Anni ’90 sono stati estremamente ricchi di campioni nel mondo del calcio. Tanti fuoriclasse hanno animato i campionati europei e le competizioni continentali. Tra questi c’era anche Andy Cole, attaccante del Manchester United di Sir Alex Ferguson, trionfatore nella Champions League 1998/99. All’ex bomber è rimasto impresso particolarmente il ricordo della sfida con un avversario speciale: Ronaldo. Queste le sue parole riportate da Tuttomercatoweb: “Ricordo la sfida contro l’Inter del 1999. L’ho visto nel tunnel e mi sono quasi arrabbiato con me stesso. Era un attaccante straordinario, creava gol dal nulla. Poi mi sono accorto che era pazzesco, surreale, veniva da un altro mondo nonostante in campo ci fossero tante stelle. Quando lo dico ai miei figli, mi guardano come se avessi tre teste. Se non avesse avuto tutti quegli infortuni, avrebbe vinto un Pallone d’Oro dopo l’altro. Il confronto con Cristiano Ronaldo? Anche CR7 è al suo livello”.