Anelka, addio all’Hyères FC: “Il Covid ha fermato tutto. Mie competenze ora non servono”

L'ex giocatore era diventato direttore sportivo nel mese di febbraio

Solamente a febbraio era diventato il direttore sportivo all'Hyeres FC, squadra francese di quarta serie. Adesso, l'ex bomber con un passato anche alla Juventus Anelka dice addio. Lo ha comunicato lui stesso a FootMercato spiegando come il caos generatosi per via del Covid abbia bloccato il progetto di crescita e sviluppo del club portandolo a prendere questa decisione. "Ho scelto questo progetto pensando che il virus sarebbe stato sconfitto e che il calcio amatoriale sarebbe ripreso", ha spiegato l'ex centravanti. "Dopo tre mesi è evidente che il progetto sportivo non sia più lo stesso. È ad un punto morto e le restrizioni sono ancora più severe. Consapevole delle difficoltà finanziarie sorte al club, che pesano sulla realizzazione del progetto e sulle decisioni prese nei confronti del calcio dilettantistico, non vedo alcuna proiezione di breve e medio termine sul calcio dilettantistico".