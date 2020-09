Anelka: “Messi e Cristiano Ronaldo? È Mbappé il prototipo dell’attaccante moderno ed è da Pallone d’Oro…”

Kylian Mbappé, presente e futuro del calcio. Ne è sicuro l’ex attaccante francese Nicolas Anelka che parlando a RMC Sport, nel corso di un evento con tanti giovani calciatori nel Nord della Francia, ha voluto esaltare le doti del bomber del Paris Saint-Germain.

Anelka: “Mbappé da Pallone d’Oro”

“Chi è il prototipo del calciatore moderno? Da notare come ci siano ancora Messi e Cristiano Ronaldo, ma per me in realtà è Kylian Mbappe il prototipo di un attaccante moderno. Ha tutte le caratteristiche giuste. Ha le qualità necessarie per vincere il Pallone d’Oro. È estremamente veloce, intelligente e molto tecnico. È capace di grandi cose. Kylian lo dimostra più e più volte in ogni partita”, ha detto Anelka. “C’è anche Neymar tra questi calciatori. Lui è forte, molto forte ma Kylian…”.

WANDA NARA E IL LOOK MOZZAFIATO