Anelka si confessa: “Al Real Madrid ho vissuto un incubo…”

Nicolas Anelka si racconta e lo fa in occasione del documentario Netflix a lui dedicato “Anelka: genio e sregolatezza”. L’ex attaccante francese ha ripercorso le tappe della sua carriera e far parlare sono le sue dichiarazioni in merito all’esperienza al Real Madrid quando era molto giovane.

Anelka: “Al Real Madrid ho vissuto un incubo”

“Dopo la conferenza stampa di presentazione, sono andato nello spogliatoio e mi sono seduto, sono stato il primo ad arrivare”, ha raccontato Anelka. “Dopo qualche secondo cominciarano a venire gli altri giocatori, dicendomi ‘questo è il mio posto’, allora io rispondevo ‘scusa, posso sedermi qui?’ e un altro arrivava e mi diceva ‘questo è il mio posto’. Questa cosa credo si sia ripetuta almeno 20 volte, quindi mi sono detto ‘cosa ci faccio qui? Questa è ostilità'”. Ma quei minuti sarebbero stati solo l’inizio, come conferma il francese: “Quello che ho vissuto quel giorno è stato solo l’inizio dell’incubo. Ero giovane, c’erano sacrifici da fare ed ero troppo piccolo per capire. C’era così tanta pressione su di me. Ero sui giornali tutti i giorni. In campo le cose non andavano bene. Non potevo avere una vita privata. Non potevo fare niente di niente. Avevo 20 anni, ma non potevo camminare per strada. Tutto ciò che facevo me lo ritrovavo sui giornali la mattina successiva”.

