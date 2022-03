Anelka sicuro: “Dopo Champions non vedo come Mbappé possa restare al Psg”

Il commento dell'ex attaccante

Un gol all'andata, utile alla vittoria del suo Psg , e una rete anche al ritorno, solo illusoria per il passaggio del turno in Champions League. Parliamo di Kylian Mbappé e delle sue prestazioni nel doppio confronto contro il Real Madrid, squadra che potrebbe essere nel suo destino. L'attaccante parigino è da mesi accostato ai Blancos e in maniera particolare in queste settimane proprio in occasione della gara contro gli spagnoli in Coppa.

Secondo l'ex attaccante Nicolas Anelka, se Mbappé avesse ancora avuto dubbi sulla possibilità di trasferirsi al Real Madrid, il doppio match giocato contro i Galacticos ed in particolare la sfida di mercoledì, ha fatto in modo che anche le ultime perplessità svanissero. Parlando a Le Parisien, l'ex centravanti ha detto: "Per me Mbappé ha già la sua idea per il futuro e quel risultato (3-1 del Real sul Psg ndr) peserà sulla bilancia a favore di un addio". E ancora: "Onestamente non vedo come possa decidere di restare a Parigi adesso".