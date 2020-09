Anna Billò tra Sky e Coronavirus: “Io e mio marito Leonardo abbiamo avuto il Covid”

Interessante intervista rilasciata a Sportweek da parte di Anna Billò, nota giornalista di Sky, nuovo volto per le serate di Champions sulla pay-tv. La conduttrice, moglie del ds del Paris Saint-Germain Leonardo, ha parlato confessandosi tra lavoro e vita privata.

Anna Billò: “Io e Leonardo abbiamo avuto il coronavirus”

La giovane conduttrice parte subito con la vita privata e ammette: “Coronavirus? L’ho avuto, ma lo abbiamo avuto tutti in famiglia. Ha iniziato Thomas, il più piccolo, appena la Francia è entrata in lockdown: febbre alta, mal di testa fortissimi e la gola piena di pomfi rossi. Per tre giorni è stato malissimo”, ha detto la Billò. “Dopo dieci è toccato a me e anche a Leo: abbiamo perso gusto e olfatto, poi febbre e fiato corto. E 25 giorni dopo eravamo ancora positivi. Devi dire che è stato lungo e difficile. Dopo un mese e mezzo finalmente sono arrivati i tamponi negativi”.

SU PIRLO – “Leo ha provato a portarlo più volte con sé, anche al Psg”.

