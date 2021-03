AnneKee Molenaar, lady De Ligt svela una regola: “A casa si parla in italiano per un’ora al giorno”

Le sue condizioni fisiche avevano fatto preoccupare la Juventus. Per fortuna per Matthijs De Ligt pericolo scampato e ritorno in campo ormai prossimo. A parlare dell’esperienza dell’olandese in Italia e delle abitudini del calciatore – anche quelle extra terreno di gioco – ci ha pensato la sua compagna AnneKee Molenaar, intervistata da Tuttosport.

De Ligt e l’italiano

“Gli italiani ti mettono sempre a tuo agio. Quante volte mi sento dire: ‘Provaci, non ti preoccupare’. E poi in casa abbiamo una regola: parliamo in italiano un’ora al giorno”, ha raccontato lady De Ligt su come la coppia olandese stia imparando la lingua. “Lui si impegna molto, e sta imparando anche un italiano da campo, con parole da spogliatoio. A volte usa dei termini che io non conosco… La sua prima intervista televisiva in italiano l’ho ascoltata tutta. È stato bravo, però a casa gli ho detto: ‘Puoi migliorare ancora’ (ride, ndr)”.

Da ciò che avviene a casa al rapporto col club che nel periodo in cui il difensore è stato colpito dal Covid-19 è stato sorprendente: “Devo dire che mi ha colpito tantissimo l’atteggiamento della Juventus. Il club si è preso cura di noi, ci ha fatto sentire davvero parte di una famiglia. Sono stati fantastici e non lo dimenticherò mai. Il lockdown è stato un bel test, come per tutte le coppie”, ha raccontato la bella AnneKee.