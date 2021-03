Ansu Fati, una macchina in regalo dal suo sponsor ma… non ha ancora la patente

Ci sono dubbi sulle sue condizioni attuali, ma anche la certezza che sarà comunque uno dei talenti per il futuro. Parliamo di Ansu Fati, giovane giocatore del Barcellona che nelle scorse ore ha anche vinto il premio NXGN di Goal come il migliore giovane del panorama calcistico internazionale. Qualità e doti apprezzate da tutti, anche dagli sponsor che hanno pensato bene di legarsi alla giovane stella.

Esattamente come tanti altri colleghi del team blaugrana, anche Ansu Fati ha ricevuto nelle scorse ore un regalo molto speciale da Cupra, il noto marchio automobilistico. Per il classe 2002, ecco una Cupra Formentor che, però, non potrà ancora usare…

Ansu Fati, una Cupra in regalo ma… lui non ha la patente

Come riporta ESPN, nelle scorse ore Ansu Fati ha ricevuto una Cupra Formentor a conferma della collaborazione tra la nota casa automobilistica e il Barcellona. In modo particolare il presidente della società delle quattro ruote ha voluto commentare: “In Cupra ci identifichiamo fortemente con la carriera di Ansu Fati, un giovane con radici umili che combatte per i suoi sogni e ispira le nuove generazioni di Barcellona con audacia e ambizione”, le parole di Wayne Griffiths. “Ansu vuole fare la differenza e aiutare la società ad evolversi, quindi farà parte di un gruppo di giovani sfidanti con cui Cupra vuole essere l’impulso di trasformazione nell’era dell’elettrificazione”.

Fin qui nulla di male. Peccato che, come sottolinea sempre ESPN, il ragazzo ancora non abbia la patente. Una sorta di gaffe che va a braccetto anche con i recenti dubbi sulle condizioni fisiche di Ansu Fati per il quale si starebbe parlando pure di un’altra operazione a seguito del problema avuto al ginocchio nel mese di novembre.