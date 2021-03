Ansu Fati vince NXGN 2021 e sogna l’Europeo: “Vorrei esserci, mi sto riprendendo dall’infortunio”

È Ansu Fati il vincitore di NXGN 2021, il premio assegnato da Goal ai miglior talento Under 19 del panorama calcistico maschile. Intervistato dallo stesso media, il calciatore del Barcellona ha parlato di presente ma anche di futuro che potrebbe vederlo recuperare dall’infortunio giusto in tempo per il prossimo Europeo da giocare con la Spagna.

Ansu Fati guarda avanti

Ansu Fati è ai box dall’inizio del mese di novembre quando, nel match del Barcellona contro il Betis, si era infortunato al menisco del ginocchio sinistro. Uno stop che lo avrebbe dovuto tenere fuori per quattro mesi ma, purtroppo per lui, a febbraio ci sarebbero state nuova complicazioni. Nonostante tutto, il giovane classe 2002 si sta riprendendo e ha in mente di provare il recupero prima della fine della stagione con l’obiettivo, magari, di giocarsi un posto nella squadra spagnola che andrà all’Europeo: “Vorrei tanto esserci, ma prima devo riprendermi dall’infortunio”, ha spiegato il ragazzo. “Non so cosa succederà in futuro, ma è un sogno per qualsiasi giocatore poter giocare un Europeo. Non mi pongo obiettivi, ma cerco di migliorare giorno dopo giorno, crescendo come giocatore e come persona”.

Come sottolineato da Goal, Ansu Fati è il sesto vincitore maschile del premio NXGN. Prima di lui hanno ricevuto il trofeo Jadon Sancho, Gianluigi Donnarumma e Rodrygo. Ma anche Youri Tielemans e Justin Kluivert. A proposito del suo successo, lo spagnolo ha aggiunto: “Prima di tutto voglio ringraziare le persone che hanno votato per me, e ovviamente i miei compagni di squadra: senza di loro tutto questo non sarebbe stato possibile. E inoltre ringrazio tutti gli allenatori che ho avuto”.