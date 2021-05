Antonio Valencia si ritira: “Cambiare qualcosa della mia carriera? Il ginocchio…”

L'ex Manchester United dice addio al calcio giocato

Il calciatore dell'Ecuador ha annunciato nelle scorse ore il suo addio al calcio. Dal 2009 al 2019 in maglia Red Devils di cui è stato anche capitano, ma anche tante altre avventure come quella al Wigan, il giocatore ha scelto di dire basta vestendo come ultima divisa quella del Queretaro, società messicana. Attraverso una conferenza stampa ad hoc per l'annuncio, Antonio Valencia ha voluto dire basta ufficialmente col calcio giocato non nascondendo le sue emozioni e anche qualche rimpianto, probabilmente per alcuni problemi fisici di troppo avuti negli ultimi anni. A spiccare, infatti, è una battuta fatta al termine della conferenza. "Cosa cambierei della mia carriera? Beh, se potessi cambiare qualcosa nella mia carriera, cambierei il mio ginocchio...", ha dichiarato Valencia, protagonista anche con la sua Nazionale, di cui è il capitano, con 99 presenze.