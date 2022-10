Antony criticato per i trick, Neymar si schiera: “Non cambiare”

Dopo le polemiche per quanto accaduto in Manchester United-Sheriff, O'Ney si è schierato col connazionale.

Redazione ITASportPress

Criticato e sostituito dal suo allenatore per un trick di troppo durante il primo tempo della sfida di Europa League tra il suo Manchester United e lo Sheriff. Parliamo di quanto accaduto ad Antony che si era messo in evidenza per una giocata, decisamente fine a se stessa con una doppia rotazione col pallone incollato al piede.

Un'azione che non era piaciuta a mister Ten Hag e neppure a molti esperti ex giocatori che non avevano perdonato al calciatore tale comportamento.

Invece, parole di conforto, sono arrivate in queste ore ad Antony da un suo connazionale. Precisamente è stato Neymar a scherarsi con lui. Il calciatore del Manchester United ha ricevuto un messaggio social direttamente dalla stella del Psg che ha pubblicato su Instagram una storia per supportare il suo connazionale: "Continua così, non cambiare nulla! Da sempre, audacia e gioia".

In effetti non poteva che arrivare da uno come O'Ney tutto questo sostegno visto il suo stile gioioso e ricco di azioni e trick.

